В Жамбылской области реконструируют десятки ирригационных каналов

Работы ведутся при поддержке международных финансовых организаций и направлены на повышение эффективности водоснабжения сельскохозяйственных земель.
Канал «Исмаил» обновляют при поддержке ЕБРР.
В Жамбылском районе министр посетил канал «Исмаил» протяженностью 9,2 километра.
Реконструкция объекта началась в январе текущего года при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. На сегодняшний день обновлено уже 3,2 километра канала.
Проект предусматривает:
бетонирование русла; установку водовыпусков; строительство перегораживающих сооружений; устройство ливневых спусков; строительство гидропоста.
Канал обеспечивает подачу воды из реки Аса на сельскохозяйственные земли Жамбылского района. После завершения работ улучшится водоснабжение 1454 гектаров орошаемых земель, а потери воды значительно сократятся.
В регионе бетонируют 14 каналов.
Министр также ознакомился с ходом работ на каналах «Саза», «Саза нижний», «Айтак», «Бошакай», «Бошакай-1» и «Бошакай-2».
Проекты реализуются за счет средств, сэкономленных в рамках совместной программы с ЕБРР по реконструкции ирригационных сетей.
Всего в Жамбылской области за счет этих средств планируется бетонирование 14 каналов общей протяженностью 85,5 километра.
Расширяются площади орошаемых земель.
В Байзакском районе продолжается реконструкция систем межхозяйственных каналов «Утемис», «Сенкибай» и «Белходжа».
На канале «Утемис»:
ведется бетонирование 28 километров русла; реконструируются гидротехнические сооружения.
После завершения проекта площадь орошаемых земель увеличится до 5131 гектара. Сейчас система обеспечивает водой 1626 гектаров посевных площадей.
На канале «Сенкибай» уже реконструировано 17,8 километра из предусмотренных 21,8 километра. Завершить работы планируется до конца года.
На системе «Белходжа» выполнено бетонирование почти 19,5 километра каналов и реконструкция гидротехнических объектов. Реализация проекта позволит увеличить площадь орошения до 2896 гектаров.
В области реализуют 71 проект.
Отдельное внимание было уделено проекту «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов», который реализуется при поддержке Исламского банка развития.
В Байзакском районе в рамках первой фазы проекта предусмотрены ремонт и реконструкция 17 каналов общей протяженностью более 64 километров.
По всей Жамбылской области запланирован 71 проект, охватывающий около 400 километров каналов.
Завершить работы планируется до конца 2027 года.
Аграриям рекомендуют внедрять водосберегающие технологии.
Министр подчеркнул, что модернизация ирригационной инфраструктуры должна сопровождаться более активным внедрением современных методов орошения.
«В области реализуются масштабные проекты по бетонированию и реконструкции каналов. Проводится большая работа. Привлекаются иностранные инвестиции. Параллельно аграриям необходимо активнее переходить на водосберегающие технологии. Это позволит повысить эффективность реализуемых проектов и заметно снизить потери воды при орошении. Государством для этого созданы все условия в виде субсидий», — отметил министр Нуржан Нуржигитов.
Продолжается обновление магистральных каналов.
В Байзакском районе также ведутся работы по бетонированию магистральных каналов «Сембет» и «Байзак» общей протяженностью около 20 километров.
Кроме того, продолжается реконструкция каналов МР-3 и МР-4.
На сегодняшний день обновлены участки общей протяженностью 13 километров из запланированных 24 километров.
После завершения проекта стабильным водоснабжением будут обеспечены 2,4 тысячи гектаров орошаемых земель.
Что это значит.
Масштабная модернизация ирригационной инфраструктуры позволит сократить потери воды, повысить эффективность сельского хозяйства и обеспечить стабильное водоснабжение тысяч гектаров посевных площадей. В условиях изменения климата и растущего спроса на водные ресурсы такие проекты становятся одним из ключевых факторов устойчивого развития аграрного сектора.