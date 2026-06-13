В Жамбылской области реконструируют десятки ирригационных каналов

«В области реализуются масштабные проекты по бетонированию и реконструкции каналов. Проводится большая работа. Привлекаются иностранные инвестиции. Параллельно аграриям необходимо активнее переходить на водосберегающие технологии. Это позволит повысить эффективность реализуемых проектов и заметно снизить потери воды при орошении. Государством для этого созданы все условия в виде субсидий», — отметил министр Нуржан Нуржигитов.