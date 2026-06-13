Новый пожарный пост начал работу в Аральском районе

В торжественной церемонии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Арипов, передает DKNews.kz.
Новый пожарный пост обеспечит безопасность более четырех тысяч жителей нескольких населенных пунктов региона.
Под защитой четыре села.
Добровольное противопожарное формирование будет обслуживать жителей сел:
Камыстыбас; Акбай; Косжар; Сарыбеткей.
Открытие подразделения позволит значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень защиты населения от пожаров.
Пост оснащен всем необходимым.
Пожарный пост создан за счет средств местного исполнительного органа.
Для добровольцев оборудованы:
бокс для пожарной техники; диспетчерская; кухня; комната отдыха.
Для укрепления материально-технической базы Министерство по чрезвычайным ситуациям передало подразделению пожарную автоцистерну, противопожарное оборудование, комплект боевой одежды и стационарные средства связи.
Это позволит обеспечить круглосуточное дежурство и оперативное взаимодействие с ближайшей пожарной частью.
Шестое формирование в регионе.
На сегодняшний день в Кызылординской области уже действуют шесть добровольных противопожарных формирований.
Развитие сети таких подразделений направлено на повышение безопасности сельских населенных пунктов, особенно расположенных на значительном удалении от профессиональных пожарных частей.
Награды за вклад в безопасность.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения граждан, предпринимателей, ветеранов и сотрудников органов гражданской защиты, которые внесли значительный вклад в создание нового пожарного поста.
Им были вручены ведомственные награды Министерства по чрезвычайным ситуациям и награды акима области.
Почему это важно.
Для сельских населенных пунктов скорость реагирования на пожар имеет решающее значение. Создание добровольных противопожарных формирований позволяет быстрее оказывать помощь жителям, снижать риски крупных пожаров и повышать общий уровень безопасности в регионах.