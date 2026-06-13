В Астане задержали 66 человек по делам об интернет-мошенничестве

С начала года правоохранительные органы задержали и привлекли к ответственности 66 человек, причастных к различным схемам онлайн-обмана, передает DKNews.kz.
Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщил заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Астаны подполковник полиции Сакен Алауханов.
Изъяты сотни SIM-карт и мобильные устройства.
Особое внимание правоохранители уделяют пресечению незаконного оборота SIM-карт и аккаунтов мессенджеров.
По словам Сакена Алауханова, по фактам незаконной регистрации SIM-карт и передачи аккаунтов WhatsApp третьим лицам задержаны пять человек.
В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяты:
420 SIM-карт; 12 мобильных телефонов; один компьютер.
Банки помогли предотвратить ущерб на 19 миллионов тенге.
В полиции отметили важность взаимодействия государственных органов, банков и операторов связи.
«По фактам незаконной регистрации SIM-карт и передачи аккаунтов WhatsApp третьим лицам задержаны пять человек. Из незаконного оборота изъяты 420 SIM-карт, 12 мобильных телефонов и один компьютер. Важную роль в противодействии интернет-мошенничеству играет совместная работа государственных органов, банковского сектора и операторов связи. Благодаря эффективному взаимодействию с банками второго уровня удалось заблокировать денежные средства на общую сумму 19 миллионов тенге, предотвратив дальнейшие финансовые потери граждан. Совместно с АО “Казахтелеком” пресечено 36 попыток совершения интернет-мошенничества», — сообщил спикер.
На блокировку направили более четырех тысяч ресурсов.
Параллельно ведется работа по очистке интернет-пространства от мошеннического контента.
На блокировку направлены:
4320 фейковых объявлений; противоправные интернет-ресурсы; мошеннические онлайн-площадки.
Жителей обучают цифровой безопасности.
Одним из ключевых направлений остается профилактика и повышение цифровой грамотности населения.
С начала года в столице:
проведено 35 профилактических акций; организовано 650 встреч с гражданами; распространено более 24 тысяч памяток; проведено 412 лекций по вопросам кибербезопасности и финансовой грамотности.
Для информирования жителей активно используются СМИ, социальные сети и домовые чаты в WhatsApp.
Молодежь вовлекают в профилактику киберпреступлений.
В рамках принципа «Закон и порядок» в Астане организовали конкурс эссе, посвященный теме интернет-мошенничества.
Инициатива направлена на профилактику IT-преступлений и развитие цифровой грамотности среди молодежи.
«В рамках принципа “Закон и порядок” организован конкурс эссе на темы, связанные с интернет-мошенничеством. Основная цель конкурса — профилактика IT-преступлений и развитие цифровой грамотности. Важно не сообщать реквизиты банковских карт и не предоставлять свои счета или SIM-карты третьим лицам. Несмотря на принимаемые меры, внимательность и ответственность каждого человека остаются главными условиями безопасности. Соблюдение простых правил цифровой безопасности значительно снижает риск финансовых потерь», — заключил Сакен Алауханов.
Что нужно помнить пользователям.
Специалисты рекомендуют никогда не передавать третьим лицам:
реквизиты банковских карт; SMS-коды подтверждения; доступ к мобильному банкингу; SIM-карты и номера телефонов; аккаунты в мессенджерах.
Соблюдение этих правил помогает существенно снизить риск стать жертвой интернет-мошенников.