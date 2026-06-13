В Астане задержали 66 человек по делам об интернет-мошенничестве

«По фактам незаконной регистрации SIM-карт и передачи аккаунтов WhatsApp третьим лицам задержаны пять человек. Из незаконного оборота изъяты 420 SIM-карт, 12 мобильных телефонов и один компьютер. Важную роль в противодействии интернет-мошенничеству играет совместная работа государственных органов, банковского сектора и операторов связи. Благодаря эффективному взаимодействию с банками второго уровня удалось заблокировать денежные средства на общую сумму 19 миллионов тенге, предотвратив дальнейшие финансовые потери граждан. Совместно с АО “Казахтелеком” пресечено 36 попыток совершения интернет-мошенничества», — сообщил спикер.