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В Астане задержали 66 человек по делам об интернет-мошенничестве

В столице продолжается системная работа по профилактике и пресечению интернет-мошенничества.

Источник: Деловой Казахстан

С начала года правоохранительные органы задержали и привлекли к ответственности 66 человек, причастных к различным схемам онлайн-обмана, передает DKNews.kz.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщил заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Астаны подполковник полиции Сакен Алауханов.

Изъяты сотни SIM-карт и мобильные устройства.

Особое внимание правоохранители уделяют пресечению незаконного оборота SIM-карт и аккаунтов мессенджеров.

По словам Сакена Алауханова, по фактам незаконной регистрации SIM-карт и передачи аккаунтов WhatsApp третьим лицам задержаны пять человек.

В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяты:

420 SIM-карт; 12 мобильных телефонов; один компьютер.

Банки помогли предотвратить ущерб на 19 миллионов тенге.

В полиции отметили важность взаимодействия государственных органов, банков и операторов связи.

«По фактам незаконной регистрации SIM-карт и передачи аккаунтов WhatsApp третьим лицам задержаны пять человек. Из незаконного оборота изъяты 420 SIM-карт, 12 мобильных телефонов и один компьютер. Важную роль в противодействии интернет-мошенничеству играет совместная работа государственных органов, банковского сектора и операторов связи. Благодаря эффективному взаимодействию с банками второго уровня удалось заблокировать денежные средства на общую сумму 19 миллионов тенге, предотвратив дальнейшие финансовые потери граждан. Совместно с АО “Казахтелеком” пресечено 36 попыток совершения интернет-мошенничества», — сообщил спикер.

На блокировку направили более четырех тысяч ресурсов.

Параллельно ведется работа по очистке интернет-пространства от мошеннического контента.

На блокировку направлены:

4320 фейковых объявлений; противоправные интернет-ресурсы; мошеннические онлайн-площадки.

Жителей обучают цифровой безопасности.

Одним из ключевых направлений остается профилактика и повышение цифровой грамотности населения.

С начала года в столице:

проведено 35 профилактических акций; организовано 650 встреч с гражданами; распространено более 24 тысяч памяток; проведено 412 лекций по вопросам кибербезопасности и финансовой грамотности.

Для информирования жителей активно используются СМИ, социальные сети и домовые чаты в WhatsApp.

Молодежь вовлекают в профилактику киберпреступлений.

В рамках принципа «Закон и порядок» в Астане организовали конкурс эссе, посвященный теме интернет-мошенничества.

Инициатива направлена на профилактику IT-преступлений и развитие цифровой грамотности среди молодежи.

«В рамках принципа “Закон и порядок” организован конкурс эссе на темы, связанные с интернет-мошенничеством. Основная цель конкурса — профилактика IT-преступлений и развитие цифровой грамотности. Важно не сообщать реквизиты банковских карт и не предоставлять свои счета или SIM-карты третьим лицам. Несмотря на принимаемые меры, внимательность и ответственность каждого человека остаются главными условиями безопасности. Соблюдение простых правил цифровой безопасности значительно снижает риск финансовых потерь», — заключил Сакен Алауханов.

Что нужно помнить пользователям.

Специалисты рекомендуют никогда не передавать третьим лицам:

реквизиты банковских карт; SMS-коды подтверждения; доступ к мобильному банкингу; SIM-карты и номера телефонов; аккаунты в мессенджерах.

Соблюдение этих правил помогает существенно снизить риск стать жертвой интернет-мошенников.