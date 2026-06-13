Геометки, фото документов и открытые профили: МВД назвало опасные привычки в соцсетях

Особое внимание стоит уделить фотографиям документов. Их лучше удалить из открытых публикаций, поскольку такие снимки могут использовать злоумышленники. Также россиянам советуют не размещать изображения с геометками. По ним можно вычислить домашний адрес, привычные маршруты и другие личные детали.