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Жителям Москвы рассказали, какого погодного явления опасаться в выходные

В выходные в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза, сказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, которую цитирует РИА «Новости».

В выходные в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза, сказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, которую цитирует РИА «Новости».

Метеоролог также рассказала, что облачность в столице будет переменной. Гроза, как уточняется, может быть в субботу.

Воздух в столице прогреется до 27−29 выше нуля в субботу и 22−27 в воскресенье. Ночью будет 14−19 тепла.

Другой синоптик сообщал, что в скором времени Москву ожидает похолодание.

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