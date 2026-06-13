Жителям Москвы рассказали, какого погодного явления опасаться в выходные

В выходные в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза, сказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, которую цитирует РИА «Новости».
Метеоролог также рассказала, что облачность в столице будет переменной. Гроза, как уточняется, может быть в субботу.
Воздух в столице прогреется до 27−29 выше нуля в субботу и 22−27 в воскресенье. Ночью будет 14−19 тепла.
Другой синоптик сообщал, что в скором времени Москву ожидает похолодание.
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