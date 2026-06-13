Судью из Воронежской области привлекут к дисциплинарной ответственности

Судья Марина Крамарева в 2007 году окончила Воронежский государственный университет (ВГУ) по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». С декабря 2020 года являлась помощником председателя Павловского районного суда Воронежской области. В 2021-м госпожа Крамарева сдала квалификационный экзамен на должность судьи федерального суда общей юрисдикции с итоговой оценкой «отлично» по всем вопросам и в августе 2022-го была назначена судьей Богучарского райсуда.