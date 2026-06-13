Подуй на крылышки: как загадать желание божьей коровке, чтобы оно точно сбылось

День божьих коровок отмечают 13 июня. Оказывается, с этими яркими маленькими жучками связано немало примет.
Неофициальный праздник возник в начале 2000-х годов по инициативе экологов и энтомологов. Его цель — привлечь внимание к важной роли божьих коровок в экосистеме. Многие помнят детский стишок:
Божья коровка,
Улети на небо,
Там твои детки.
Кушают конфетки,
Всем по одной, а тебе ни одной.
Оказывается это закличка — древний магический жанр. Наши предки так «заклинали», обращались к природе, ее явлениям, животным.
Эзотерик Оксана Ефимова отмечает: божья коровка всегда считалась вестником счастья и посланником удачи.
— В приметах божья коровка — символ счастья и добрых вестей, — говорит собеседница. — С божьей коровкой связано больше всего светлых и добрых примет в нашем фольклоре.
Встреча с жучком всегда — к большой удаче! Самое известное поверье: если божья коровка села на вас, значит, удача уже на пути. Чем дольше она гостит, тем больше благоприятной энергии вам передает. Не спешите ее сгонять!
Посланница небес.
Самая распространенная божья коровка — семиточечная. Благодаря магическому числу семь она считалась символом удачи у многих народов. Где-то их называли посланцами высших сил. Деву Марию часто изображали в красной одежде, а у этих насекомых такой же яркий окрас. Англичане прозвали ее ladybird — «птичка Девы Марии».
Самурайский оберег.
Божья коровка арлекин родом из Азии. Там к ней тоже — особое отношение. В Японии в эпоху Эдо воины верили: увидеть божью коровку перед битвой — к победе. Если она села на меч — враг отступит.
ТЫСЯЧИ ВИДОВ.
По всему миру около 8000 видов божьих коровок. В наших краях их десятки, может, даже сотни. Некоторые из них настолько малозаметны, что могут достигать всего полутора миллиметров длину.
— Ну, а есть и такие яркие, которых все постоянно встречают, на которых обращают внимание, — рассказывает энтомолог Александр Каширский. — В Москве чаще всего встречаются двухточечные и семиточечные божьи коровки, а также завозные арлекины, которых еще называют «гармония изменчивая». Интересно, что количество точек у божьих коровок не бывает произвольным. Это признак вида. У некоторых видов, правда, встречается полиморфизм окраски: может быть черный фон вместо красного и красные точки вместо черных. Встречаются полностью черные божьи коровки, без пятен.
Есть такая примета.
Загадывай желание.
Божья коровка села на руку? Загадайте желание и осторожно подуйте на жучка под крылышки. Улетит — желание обязательно сбудется.
Скоро свадьба.
Божья коровка залетела в дом? Это к миру и гармонии в семье. Если в доме есть незамужняя девушка — это к скорой свадьбе. Также это сильный оберег от ссор и скандалов.
Считаем точки.
Считается, что они предсказывают, сколько месяцев или лет удачи вас ждет. 7 точек — классический жучок на самый большой успех и благоволение высших сил.
Жди подарка.
Если божья коровка приземлилась на одежду — скоро вас ждет обновка или приятный подарок.
Начальник заметит.
Села на голову или волосы — ждите карьерного роста или успеха в учебе. Вас заметит начальство.
Маленький синоптик.
Если жучок, которого вы посадили на ладонь, сразу улетает — будет солнечно. Если ползет по руке и не спешит — к ненастью.