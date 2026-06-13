Подуй на крылышки: как загадать желание божьей коровке, чтобы оно точно сбылось

— Ну, а есть и такие яркие, которых все постоянно встречают, на которых обращают внимание, — рассказывает энтомолог Александр Каширский. — В Москве чаще всего встречаются двухточечные и семиточечные божьи коровки, а также завозные арлекины, которых еще называют «гармония изменчивая». Интересно, что количество точек у божьих коровок не бывает произвольным. Это признак вида. У некоторых видов, правда, встречается полиморфизм окраски: может быть черный фон вместо красного и красные точки вместо черных. Встречаются полностью черные божьи коровки, без пятен.