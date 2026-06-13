Что изменится на уроках литературы с 2026 года

Накануне 6 июня, когда в России отмечался Пушкинский день и День русского языка, президент Владимир Путин провёл заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Речь там шла о многих новшествах, которые ожидают в сфере русской филологии и студентов, и школьников, и всё общество в целом. Новые меры коснутся и национальных языков.
О наиболее важных изменениях — в материале «АиФ» — Нижнее Поволжье".
Для русского языка и литературы.
— В 2025 г. в России впервые были приняты Основы государственной языковой политики (утверждены Указом Президента РФ от 11 июля 2025 года № 4740). Этот документ стратегического планирования, который определил цели, принципы, задачи, инструменты и механизмы реализации языковой политики страны. Сейчас план мероприятий по реализации Основ утверждён, правительство должно обеспечить его финансирование и исполнение.
— В 2026 г. стартует разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный», где будут изучать конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Кроме того, предлагается в каждом вузе создать самостоятельный факультет русского языка и литературы. Он войдёт в социогуманитарное ядро, в рамках которого все студенты вузов без исключения будут изучать четыре дисциплины — историю, основы российской государственности, философию и русский язык.
— Планируется расширить время подготовки педагогов начальной школы в плане изучения русского языка и литературы и методик их преподавания.
— Будут созданы единые государственные учебники по русскому языку и литературе для системы среднего образования.
— В России продолжит работу экспертная комиссия по вопросам преподавания русского языка и литературы из 89 учителей-словесников, которая готовит новые учебники. При этом учитывается мнение самих школьников. Работа идёт в сотрудничестве с национальным центром «Россия», где аккумулируются сведения о достижениях страны и регионов.
— Для детей создадут больше тематических смен в летних лагерях по русскому языку и литературе.
— С 2026—2027 учебного года в школы начнут возвращаться учебные словари школьника по русскому языку.
— В 2026 г. масштабируется мобильная игра для молодёжи «Скажи по-русски»; запущен Всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьёй», призванный вернуть традиции семейного чтения.
— С 2026 г. заработал Совет по разработке и продвижению нового российского стиля, который призван ввести в жизнь арт-объекты на основе кириллицы для оформления общественных пространств.
— Предлагается установить в России День детской книги, а также возродить Российское Пушкинское общество, где сконцентрировать на современной платформе всё, что делается в России по изучению и продвижению наследия великого поэта.
— В России уже открыты при поддержке общества «Знание» и Театрального института имени Щукина 8000 литературных клубов в школах России.
В рамках проекта выдающиеся деятели культуры встречаются со школьниками, читают классическую литературу, поэзию. Проект будут развивать.
— В России отобрано 270 лучших авторских библиотекарских методик. На их основе разработаны методические материалы и запущен онлайн-курс для библиотекарей, где проходят обучение 7000 человек.
— Продолжится пополнение фондов библиотек для детей в малых городах и в сёлах.
— С 2026 г. действуют 26 лабораторий детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай», направленных на приобщение детей и к духовно-нравственным ценностям, и к популяризации русского языка.
Для языков народов России.
— В 2026 г. в России введут новый праздник — День языков народов РФ (отмечаться будет 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова). В этот же день в 2026 г. впервые подведут итоги Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
— В 2026 г. будет запущена серия «Библиотека литературных шедевров народов России», где соберут переводы на русский лучших произведений национальных литератур. Планируется выпустить 20 томов: шесть представят народы Поволжья, Приуралья и Урала, семь — Северный Кавказ, шесть — литературы Сибири, Севера и Дальнего Востока, один — северо-запад страны.
— Планируется издать сборник переводов произведений Александра Сергеевича Пушкина на языки народов России.
Что будет в новых учебниках по языку и литературе?
Вот некоторые темы новых учебников: «Что даёт человеку чтение хорошей литературы», «Почему грамотная речь — это не архаизм, а, напротив, залог успеха в будущем», «Почему надо обязательно сохранять навык писать от руки», «В чём искусственный интеллект — отличный помощник, а где нельзя передоверять ему работу собственного мозга», «Каковы правила безопасности в современном информационном пространстве».
В рубрике «Призвание» будет идти речь о важнейших профессиях, в рубрике «Профессии будущего» — о перспективных направлениях развития науки и техники, прорывных технологиях.
В дополнение к единым госучебникам планируется создать цифровой ресурс с разъяснениями тем. К разработке учебников привлечены не только учителя-словесники, но и психологи.
С 1 сентября 2027 г. новые учебники поступят в школу для 10-х—11-х классов, с 2028 г. — для 5-х—9-х классов.
Мнение.
Филолог Вадим Никитин:
— Думаю, что идея возрождения Всероссийского общества Пушкина относится к числу прорывных. Поэта настолько любят в нашей стране, так активно изучают его творчество, что такое объединение работы на единой платформе может дать очень мощный социокультурный эффект, вывести интерес к языку и литературе на новый уровень.
Это также, я думаю, может быть очень привлекательно для молодёжи, так как Пушкин в своём творчестве — бунтарь, борец, вечный искатель нового и низвергатель отживших форм, что молодёжи очень созвучно.
Я уверен, что мы сможем открыть нового Пушкина и что нас ждёт много интересных культурных событий.