Что изменится на уроках литературы с 2026 года

— В 2026 г. стартует разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный», где будут изучать конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Кроме того, предлагается в каждом вузе создать самостоятельный факультет русского языка и литературы. Он войдёт в социогуманитарное ядро, в рамках которого все студенты вузов без исключения будут изучать четыре дисциплины — историю, основы российской государственности, философию и русский язык.