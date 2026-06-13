В Ростовской области объявлен и снят режим ракетной опасности

По данным РСЧС, сигнал о ракетной опасности поступил в Ростовской области в 05:00. Жителям региона было рекомендовано незамедлительно проследовать в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Экстренные службы отменили специальный режим в 06:00.
Минувшей ночью 13 июня Ростовская область подверглась вражеской воздушной атаке. По информации губернатора Юрия Слюсаря, почти 20 БПЛА силы ПВО сбили в небе над Батайском, а также Миллеровским, Кашарским, Чертковским и Шолоховским районами.
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