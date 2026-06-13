В июле вырастут пенсии у 80-летних, инвалидов I группы и граждан с иждивенцами

Кстати, в России страховые пенсии по старости, а также досрочные выплаты для ряда льготных категорий, начнут оформлять автоматически — без визита в Социальный фонд. В систему уже загружены данные о трудовом стаже, пенсионных баллах, количестве детей и других параметрах, которые нужны для расчёта. Подавать заявления или приносить дополнительные документы теперь не потребуется.