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Бутсы и мячи украли у сборной Англии перед матчем на чемпионате мира

У футболистов сборной Англии украли бутсы и экипировку за несколько дней до их первого матча на чемпионате мира в Соединенных Штатах. Личности преступников пока не удалось раскрыть. Об этом сообщает Foot Mercato.

У футболистов сборной Англии украли бутсы и экипировку за несколько дней до их первого матча на чемпионате мира в Соединенных Штатах. Личности преступников пока не удалось раскрыть. Об этом сообщает Foot Mercato.

Уточняется, что инцидент произошел во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити. Так, у футболистов украли бутсы, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом.

Сборная Соединенных Штатов 13 июня одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. При этом американская сборная установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира.

Вечером 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико состоялась церемония открытия соревнования. На сцене, расположенной у большой копии кубка мира, выступали музыканты, которые менялись каждые три минуты. Кроме того, в своем выступлении мексиканские танцоры рассказали о происхождении футбола.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в свою очередь заявил, что пятикратный обладатель награды «Золотой мяч» Криштиану Роналду станет главным разочарованием чемпионата мира по футболу — 2026.