Банк подарил Саранску светомузыкальный фонтан с героями сказок

Фонтан работает как в статичном режиме, так и в динамике, подстраиваясь под выбранную мелодию. В основе конструкции — 126 струй. Центральная из них бьёт на высоту 42 метра (почти как 14-этажный дом). За движение воды отвечают 113 насосов, за подсветку — 296 подводных светодиодных светильников. А ещё у фонтана есть собственная система тумана из 288 струй.