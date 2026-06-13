В Хабаровске 21-летний мужчина оформил микрозаймы на 29 человек из чужих персональных данных

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор 21-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Он оформил микрозаймы на 29 человек, используя их персональные данные. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, преступления совершались с июня по сентябрь 2023 года. Злоумышленник, проживая в Хабаровске, незаконно получил доступ к персональным данным 29 граждан. Эту информацию он использовал для оформления и получения микрозаймов в различных кредитных учреждениях.
Ранее мужчина уже привлекался за аналогичные деяния. На этот раз он полностью признал свою вину и возместил причинённый потерпевшим ущерб. Суду пришлось учесть 29 эпизодов преступной деятельности.
Государственное обвинение поддерживала прокуратура Центрального района. Суд с учётом мнения обвинителя признал мужчину виновным по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый из корыстной заинтересованности). Приговор — штраф в размере 450 тысяч рублей.
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