В Хабаровске 21-летний мужчина оформил микрозаймы на 29 человек из чужих персональных данных

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, преступления совершались с июня по сентябрь 2023 года. Злоумышленник, проживая в Хабаровске, незаконно получил доступ к персональным данным 29 граждан. Эту информацию он использовал для оформления и получения микрозаймов в различных кредитных учреждениях.