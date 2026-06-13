Поездка на мопеде обернулась задержанием для 17-летнего жителя Астаны

Мопед водворили на специализированную стоянку. Полиция напомнила, что управление транспортным средством лицами без соответствующего права управления опасно как для водителей, так и для других участников дорожного движения. Родителям рекомендуется усилить контроль за досугом несовершеннолетних и не допускать их к управлению транспортными средствами.