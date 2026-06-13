Поездка на мопеде обернулась задержанием для 17-летнего жителя Астаны

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что в столице сотрудники полка патрульной полиции остановили водителя мопеда марки Tank. Водитель нарушил требования ПДД, не подав сигнал указателем поворота при перестроении.
При проверке документов выяснилось, что за рулем мопеда находился 17-летний подросток, у которого нет права управления транспортным средством. В присутствии законных представителей несовершеннолетнего составили административный протокол по части 2 статьи 612 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Мопед водворили на специализированную стоянку. Полиция напомнила, что управление транспортным средством лицами без соответствующего права управления опасно как для водителей, так и для других участников дорожного движения. Родителям рекомендуется усилить контроль за досугом несовершеннолетних и не допускать их к управлению транспортными средствами.