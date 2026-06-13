Из Омска задерживают рейсы на популярные курорты

Речь идет о городе Сочи в Краснодарском крае и Минеральных водах в Ставропольском крае.
Так, самолет авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь из Омска в Сочи в 9:15 в субботу, 13 июня 2026 года. К моменту публикации указывается время отправления в 16:15 13 июня 2026 года.
Рейс авиакомпании «Ред Вингс» направится в Минводы в 13:55 13 июня 2026 года. Изначально в расписании заявлялся вылет в 13:05.
В свою очередь задержан прилет в Омск самолета из Сочи. В расписании значится время прилета в 8:15 13 июня 2026 года. При этом время прилета к моменту публикации не сообщается.
Также в онлайн-табло Омского аэропорта указывается о задержке прилета в Омск рейса из Екатеринбурга авиакомпании «Ред Вингс».
Добавим, что в аэропортах Краснодара и Сочи в ночь на 13 июня 2026 года вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщала Росавиация.