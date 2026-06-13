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Из Омска задерживают рейсы на популярные курорты

Как следует из онлайн-расписания Омского аэропорта, задерживаются вылеты из Омска на популярные курорты.

Источник: Freepik

Речь идет о городе Сочи в Краснодарском крае и Минеральных водах в Ставропольском крае.

Так, самолет авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь из Омска в Сочи в 9:15 в субботу, 13 июня 2026 года. К моменту публикации указывается время отправления в 16:15 13 июня 2026 года.

Рейс авиакомпании «Ред Вингс» направится в Минводы в 13:55 13 июня 2026 года. Изначально в расписании заявлялся вылет в 13:05.

В свою очередь задержан прилет в Омск самолета из Сочи. В расписании значится время прилета в 8:15 13 июня 2026 года. При этом время прилета к моменту публикации не сообщается.

Также в онлайн-табло Омского аэропорта указывается о задержке прилета в Омск рейса из Екатеринбурга авиакомпании «Ред Вингс».

Добавим, что в аэропортах Краснодара и Сочи в ночь на 13 июня 2026 года вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщала Росавиация.