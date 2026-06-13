«Картошка из рыбьей чешуи»: ФБР опубликовало описание встречи с НЛО

Свидетели утверждали, что поверхность объекта состояла из элементов, напоминающих «рыбью чешую» или асимметричные панели неправильной формы. При этом сам объект оставался неподвижным, тогда как панели на его поверхности создавали эффект волнообразного переливания. Отмечается, что объект не отбрасывал тени, а исчез очень быстро.