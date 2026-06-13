Первый сезон летних лагерей завершился в столице

За это время различными образовательными, творческими и спортивными программами были охвачены 72 567 учащихся, передает DKNews.kz.
Об этом сообщили в столичном акимате.
Лето с пользой.
Первый сезон лагерей был направлен на организацию содержательного отдыха и развитие детей в различных направлениях.
Школьники приняли участие в проектах:
«Читающая нация: OZYQ ULT»; «Болашақ LAB»; «GREEN CITY: Выбор детей»; «Әділет CAMP»; «Smart Bala»; «САЯХАТ & СПОРТ».
Программы включали познавательные, творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия.
От IT до этнокультуры.
Для детей были организованы тематические лагеря по самым разным направлениям.
Среди них:
Green City; Достық мекені; Айбынды маусым; Eco-life English; Maximum білім; Этно лагерь; IQ Summer; Smart mi; EthnoFEST; ART & TOLAGAI; Lingua Camp; IT эко-лагерь; Bio MIX; Digital IT; English Club; Marvel Camp и другие.
Такой формат позволил школьникам выбрать программу по интересам и провести летние каникулы с пользой.
Национальные ценности и традиции.
Особое внимание уделялось патриотическому и культурному воспитанию.
В этно-лагере «Атамекен», который работал на базе 32 школ столицы, приняли участие 7500 школьников.
Программы лагеря были направлены на популяризацию национальных традиций, истории и культурных ценностей.
Дополнительное образование во время каникул.
Помимо школьных лагерей, в 13 организациях дополнительного образования столицы работали краткосрочные клубы и тематические смены.
Для детей организовали занятия по:
ремеслам; иностранным языкам; плаванию; творческому развитию.
Этими программами охватили более 4 тысяч учащихся.
Летним отдыхом планируют охватить более 242 тысяч детей.
Всего в течение летних каникул в Астане программами отдыха, оздоровления и развития планируется охватить более 242 тысяч учащихся 1−10 классов.
В настоящее время продолжается подготовка ко второму и третьему сезонам летних лагерей.
Что это значит.
Летние лагеря становятся не только местом отдыха, но и площадкой для развития навыков, творческих способностей и интересов школьников. Разнообразие программ позволяет детям проводить каникулы активно, знакомиться с новыми направлениями и получать полезные знания вне школьной программы.