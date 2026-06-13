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Первый сезон летних лагерей завершился в столице

В Астане завершился первый сезон пришкольных и профильных лагерей, организованных для школьников в период летних каникул.

Источник: Деловой Казахстан

За это время различными образовательными, творческими и спортивными программами были охвачены 72 567 учащихся, передает DKNews.kz.

Об этом сообщили в столичном акимате.

Лето с пользой.

Первый сезон лагерей был направлен на организацию содержательного отдыха и развитие детей в различных направлениях.

Школьники приняли участие в проектах:

«Читающая нация: OZYQ ULT»; «Болашақ LAB»; «GREEN CITY: Выбор детей»; «Әділет CAMP»; «Smart Bala»; «САЯХАТ & СПОРТ».

Программы включали познавательные, творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия.

От IT до этнокультуры.

Для детей были организованы тематические лагеря по самым разным направлениям.

Среди них:

Green City; Достық мекені; Айбынды маусым; Eco-life English; Maximum білім; Этно лагерь; IQ Summer; Smart mi; EthnoFEST; ART & TOLAGAI; Lingua Camp; IT эко-лагерь; Bio MIX; Digital IT; English Club; Marvel Camp и другие.

Такой формат позволил школьникам выбрать программу по интересам и провести летние каникулы с пользой.

Национальные ценности и традиции.

Особое внимание уделялось патриотическому и культурному воспитанию.

В этно-лагере «Атамекен», который работал на базе 32 школ столицы, приняли участие 7500 школьников.

Программы лагеря были направлены на популяризацию национальных традиций, истории и культурных ценностей.

Дополнительное образование во время каникул.

Помимо школьных лагерей, в 13 организациях дополнительного образования столицы работали краткосрочные клубы и тематические смены.

Для детей организовали занятия по:

ремеслам; иностранным языкам; плаванию; творческому развитию.

Этими программами охватили более 4 тысяч учащихся.

Летним отдыхом планируют охватить более 242 тысяч детей.

Всего в течение летних каникул в Астане программами отдыха, оздоровления и развития планируется охватить более 242 тысяч учащихся 1−10 классов.

В настоящее время продолжается подготовка ко второму и третьему сезонам летних лагерей.

Что это значит.

Летние лагеря становятся не только местом отдыха, но и площадкой для развития навыков, творческих способностей и интересов школьников. Разнообразие программ позволяет детям проводить каникулы активно, знакомиться с новыми направлениями и получать полезные знания вне школьной программы.