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В Ростовской области утром 13 июня объявляли ракетную опасность

Жители Ростовской области получили оповещения о ракетной опасности утром 13 июня.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 июня в Ростовской области объявляли ракетную опасность. Сигнал тревоги поступил на мобильные телефоны местных жителей в 6:22.

— В регионе объявлена ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — говорилось в экстренном сообщении.

Отбой тревоги дали в 7:06.

Напомним, минувшей ночью в Министерстве обороны рассказали, что силы ПВО отразили массовый налет беспилотников на территорию страны.

— Ночью дежурные силы перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников. Их сбили над Черным и Азовским морями, Крымом, Краснодарским краем и несколькими другими регионами, включая Ростовскую область, — уточнили в ведомстве.

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