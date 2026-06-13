Мужчины подрались из-за автоледи в Красноярске (видео)

По словам очевидцев, она перекрыла проезжую часть на 1,5 часа у Подзолкова, 12 и другие не могли проехать по узкой дороге. Вместо того, чтобы извиниться и освободить путь, автоледи позвала на помощь друга, который сразу кинулся с кулаками на возмущающегося молодого водителя, но на помощь ему пришел мужчина постарше. В потасовке участвовала и сама возможная виновница.