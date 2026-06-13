Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчины подрались из-за автоледи в Красноярске (видео)

В красноярском ЖК Преображенский трое мужчин устроили драку — предположительно, из-за поведения женщины-водителя «Мерседеса».

В красноярском ЖК Преображенский трое мужчин устроили драку — предположительно, из-за поведения женщины-водителя «Мерседеса».

По словам очевидцев, она перекрыла проезжую часть на 1,5 часа у Подзолкова, 12 и другие не могли проехать по узкой дороге. Вместо того, чтобы извиниться и освободить путь, автоледи позвала на помощь друга, который сразу кинулся с кулаками на возмущающегося молодого водителя, но на помощь ему пришел мужчина постарше. В потасовке участвовала и сама возможная виновница.

Разнимать драчунов пришлось прохожим.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.