Внешнеторговый оборот Курской области с Вьетнамом вырос более чем на 30%

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Курской области с Вьетнамом вырос на 30,5%, а объем экспорта увеличился на 27,8%. Перспективы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в экономику региона обсуждались на рабочей встрече заместителя губернатора Курской области Елены Атановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоем в Москве. Об этом рассказала пресс-служба облправительства.