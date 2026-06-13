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Внешнеторговый оборот Курской области с Вьетнамом вырос более чем на 30%

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Курской области с Вьетнамом вырос на 30,5%, а объем экспорта увеличился на 27,8%. Перспективы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в экономику региона обсуждались на рабочей встрече заместителя губернатора Курской области Елены Атановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоем в Москве. Об этом рассказала пресс-служба облправительства.

Источник: Коммерсантъ

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Курской области с Вьетнамом вырос на 30,5%, а объем экспорта увеличился на 27,8%. Перспективы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в экономику региона обсуждались на рабочей встрече заместителя губернатора Курской области Елены Атановой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоем в Москве. Об этом рассказала пресс-служба облправительства.

Уточняется, что курские производители поставляют во Вьетнам продовольственные товары, в частности мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия. Также экспортируются электрические аккумуляторы.

В начале года сообщалось, что по итогам 2025-го агропромышленный комплекс Курской области экспортировал продукцию на 853 млн долларов США. 480 млн составил экспорт масложировой продукции, 161,1 млн — мяса, 111,6 млн — продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Основными торговыми партнерами региона стали Белоруссия, Индия, Алжир, Вьетнам, Китай и Узбекистан.

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