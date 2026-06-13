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В Волгоградской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание

На промобъекте в Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошло возгорание.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 13 июн — РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной инфраструктуры в Волгоградской области после падения обломков БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Он уточнил, что силами ПВО министерства обороны РФ в течение ночи отражена террористическая атака БПЛА ВСУ на территорию Волгоградской области.

«В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается… Пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

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