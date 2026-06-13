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AFP: власти Афганистана стянули технику для подавления протеста женщин в Герате

В Герате прекратились протесты, вспыхнувшие на фоне новых ограничений.

Источник: Комсомольская правда

После масштабного усиления мер безопасности со стороны властей в афганском городе Герат прекратились протесты, вспыхнувшие на фоне новых ограничений для женщин. Об этом пишет AFP со ссылкой на местных жителей и собственного корреспондента.

Как передает агентство, с четверга, 11 июня, в городе началось развертывание дополнительных сил безопасности. Местные жители утверждают, что сотрудники служб проводят проверки мобильных телефонов граждан и усилили контроль на улицах.

Корреспондент AFP сообщил, что в пятницу, 12 июня, в различных районах Герата были замечены военные автомобили и патрули, а также вооруженные полицейские. Кроме того, в городе появились дополнительные контрольно-пропускные пункты с участием сотрудников разведывательных служб.

Один из жителей рассказал агентству, что население отказалось от дальнейших планов по проведению демонстраций. По его словам, на многих улицах находятся автомобили с людьми в гражданской одежде, которые наблюдают за происходящим.

Местные жители сообщали о применении оружия при подавлении протестов. Однако афганские власти эти утверждения отвергают.

Ранее региональное министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Герате опубликовало список новых правил для женщин. Среди прочего, он включает запрет на косметику для женщин, а также обязывает их носить носки и маски. За нарушение — задержание и тюрьма.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как живут женщины в Афганистане.

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