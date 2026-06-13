Первую в истории краевого музыкального театра пластинку записали в Хабаровске

Запись для первой в истории Хабаровского краевого академического музыкального театра пластинки состоялась в Хабаровске в День России. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», идея приурочена к 100‑летию учреждения.
Для записи пластинки из Москвы был приглашен звукорежиссер федерального уровня, преподаватель кафедры музыкальной звукорежиссуры Академии музыки им. Гнесиных Антон Бушинский. В день записи для наилучшей слышимости каждого инструмента и артиста по периметру сцены Городского Дворца культуры было установлено более 50 записывающих микрофонов. Помимо самого исполнения произведений артистами, в запись вошли живые эмоции зрителей.
Солистами концерта стали ведущие артисты театра. Они исполнили произведения, которые с успехом шли на сцене театра в годы войны и продолжают звучать и сегодня — этим композициям будет посвящена первая сторона пластинки (например, «Выходная ария Сильвы», «Выходная ария Марицы» и другое). А также военные песни, связанные с Дальним Востоком — они будут записаны на второй стороне (в их числе «Три танкиста», «В землянке» и иное).
— Отличие концертной записи от студийной в том, что у нас нет нескольких недель, чтобы методично записывать артистов, тщательно выверяя каждую ноту. А потому это очень волнительно для наших музыкантов, хора и солистов. Мы не боимся, что вдруг зазвонит телефон или что‑то технически пойдет не так. Но вот то, что от волнения можно забыть текст — это самый страшный сон любого артиста. Но мы усиленно репетировали, чтобы все прошло как по маслу. И очень ждем пластинку, — рассказывает художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
Выпустить пластинку планируется уже осенью. Часть пластинок будет распространена среди библиотек и музеев, другая часть будет передана ХМТ для реализации. Всего выпуск составит 300 экземпляров.