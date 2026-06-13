Первую в истории краевого музыкального театра пластинку записали в Хабаровске

— Отличие концертной записи от студийной в том, что у нас нет нескольких недель, чтобы методично записывать артистов, тщательно выверяя каждую ноту. А потому это очень волнительно для наших музыкантов, хора и солистов. Мы не боимся, что вдруг зазвонит телефон или что‑то технически пойдет не так. Но вот то, что от волнения можно забыть текст — это самый страшный сон любого артиста. Но мы усиленно репетировали, чтобы все прошло как по маслу. И очень ждем пластинку, — рассказывает художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.