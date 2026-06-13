Музыкальная скамейка с песнями Владимира Мулявина появится в центре Минска

Кстати, в Минске уже есть несколько музыкальных скамеек. Так, в Верхнем городе, неподалеку от площади Свободы, можно отдохнуть на скамье, которая воспроизводит несколько версий исполнения полонеза Михала Клеофаса Огинского. Еще одна находится на улице Раковской у дома, где вырос композитор Олег Молчан (а он, к слову, порядка 10 лет работал в «Песнярах», был музыкальным руководителем именитого коллектива). Музыкальная скамейка находится рядом с мемориальной доской в честь музыканта.