Музыкальная скамейка с песнями Владимира Мулявина появится в центре Минска

Музыкальная скамейка с песнями Владимира Мулявина «Песняров» появится в центре Минска. Об этом БелТА рассказала старшая дочь народного артиста СССР и Беларуси Марина Мулявина.
Скамья в память об основателе легендарного белорусского ансамбля «Песняры» появится на бульваре Мулявина — в сквере за Белгосфилармонией, где установлен памятник артисту.
Откроется музыкальная достопримечательность 3 июля в День Независимости республики.
Уже известно, что присевшие отдохнуть на скамейку услышат три композиции авторства Мулявина и в его исполнении. Это «Улицы без конца» из одноименного фильма о строителях Новополоцка, а также две песни, написанные Владимиром Георгиевичем в честь любимых женщин — «Завушніцы» и «Чырвоная ружа».
Кстати, в Минске уже есть несколько музыкальных скамеек. Так, в Верхнем городе, неподалеку от площади Свободы, можно отдохнуть на скамье, которая воспроизводит несколько версий исполнения полонеза Михала Клеофаса Огинского. Еще одна находится на улице Раковской у дома, где вырос композитор Олег Молчан (а он, к слову, порядка 10 лет работал в «Песнярах», был музыкальным руководителем именитого коллектива). Музыкальная скамейка находится рядом с мемориальной доской в честь музыканта.