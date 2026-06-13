Каким знаком считается божья коровка и как её точки определяют счастье: народные приметы лета 2026

В народной культуре её почти никогда не прогоняли грубо. Убить божью коровку считалось плохим поступком: мол, вместе с ней человек отгоняет от себя удачу. Если жук садился на одежду или руку, его старались не стряхивать резко. Ему давали немного поползать, загадывали желание и отпускали. В этом жесте было что-то очень простое: не удерживать счастье силой, а дать ему самому выбрать дорогу.