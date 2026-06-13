Российских абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мошенники создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег пропадают, оставляя абитуриента без жилья, рассказали РИА Новости в компании «Солар».
«Мошенники могут подстерегать жертву уже после поступления в вуз, когда кажется, что все опасности уже позади. Злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях. После получения денег мошенники пропадают, оставляя абитуриента без жилья», — говорится в сообщении компании.
Кроме того, аферисты создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают «ускоренную проверку документов» или «консультацию куратора» через личные сообщения. Таким образом они могут собирать персональные данные или данные карт.
Также злоумышленники могут рассылать вредоносное ПО под видом обычных файлов, которые якобы содержат рейтинговые списки. При открытии они заражают устройство для кражи паролей и личных данных.
«Абитуриенты сильно переживают во время поступления в вузы, и это делает их особенно уязвимыми перед злоумышленниками. Чтобы обезопасить себя, следуйте правилу “нулевого доверия”: любая коммуникация вне портала вуза или другого официального источника должна считаться потенциально опасной», — предупредил генеральный директор Secure-T (входит в ГК «Солар») Харитон Никишкин.