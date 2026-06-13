Российских абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества

«Мошенники могут подстерегать жертву уже после поступления в вуз, когда кажется, что все опасности уже позади. Злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях. После получения денег мошенники пропадают, оставляя абитуриента без жилья», — говорится в сообщении компании.