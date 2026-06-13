Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских БПЛА над 14 регионами РФ

Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 177 БПЛА ВСУ, летевших в сторону РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
Ведомство в своем утреннем отчете опубликовало внушительный список субъектов Российской Федерации, в небе над которыми были нейтрализованы беспилотники самолетного типа.
В сводке упоминаются южные регионы страны: Астраханская и Волгоградская области, а также Крым и Краснодарский край.
Есть в списке и находящиеся в непосредственной близости от границ Украины Курская, Белгородская и Ростовская области.
Кроме того, дроны ВСУ были сбиты над Рязанской, Брянской, Смоленской, Воронежской, Новгородской, Тверской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.