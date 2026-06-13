Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после поражения 73-й ракетке мира в Лондоне

«Она вернется сильнее. Я в нее верю». «Надеюсь, она никогда не зайдет в X (Twitter) и не увидит, как ее так называемые фанаты пишут весь этот бред и никак не поддерживают ее». «Как фанаты, я понимаю, что люди расстраиваются после поражений, но не нужно устраивать ей травлю в интернете. Ее болельщики — одни из худших, особенно в X». «Почему люди вообще злятся из-за этого поражения? Кого это волнует — есть более важные вещи и турниры. Она вообще не должна была здесь играть. Меня больше волнуют ее здоровье и самочувствие». «Все ее поражения приходят от игроков с низким рейтингом. Поэтому я думаю, что у нее есть реальный игровой кризис. Удары хорошие, но ей все еще не хватает “убийственного инстинкта” (когда приходит брейк-пойнт)». «У Рыбакиной много токсичных фанатов, давайте будем честными. Это видно и здесь. И дело не только в теннисе — я видел, как так называемые фанаты критикуют ее характер, стиль и личную жизнь вне корта. С такими “болельщиками” и враги не нужны».