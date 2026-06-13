Военные США убили лидера крупнейшей банды Венесуэлы «Трен-де-Арагуа» Герреро

— По моему указанию Южное командование Вооруженных сил США нанесло стремительный и смертоносный кинетический удар, успешно ликвидировав Ниньо Герреро — печально известного главаря «Трен-де-Арагуа», одной из самых кровожадных террористических организаций на планете, — написал американский лидер.
Он добавил, что таким образом военные США отомстили за всех, кто пострадал от рук преступников.
12 мая Дональд Трамп сделал публикацию в соцсети Truth Social, на которой Венесуэла была указана как 51-й штат. На опубликованном изображении территория страны закрашена в цвета американского флага.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время обратился к сторонникам. Он призвал к укреплению мира и национального единства. По его словам, стране важно двигаться по пути диалога, примирения и взаимного уважения.