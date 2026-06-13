Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

Кинокарьера Паула Буткевича началась в 1960 году. Спустя пять лет он сыграл главную роль в фильме «Клятва Гиппократа». За время своей творческой деятельности актер исполнил 150 ролей в кино и сериалах. В их числе — «Гардемарины, вперед!» (1987), «Долгая дорога в дюнах» (1980−1981), «Мираж» (1983), «Незаконченный ужин» (1979) и «Ошибка Тони Вендиса» (1981). Кроме того, Буткевич выступал с исполнением песен в составе нескольких ансамблей.