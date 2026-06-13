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Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

В возрасте 85 лет скончался латышский актер Паул Буткевич. О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов Латвии. Буткевич получил известность благодаря роли связного Штирлица в советском многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».

Источник: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Причина смерти в сообщении не указывается. В последние годы жизни актер перенес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу.

Кинокарьера Паула Буткевича началась в 1960 году. Спустя пять лет он сыграл главную роль в фильме «Клятва Гиппократа». За время своей творческой деятельности актер исполнил 150 ролей в кино и сериалах. В их числе — «Гардемарины, вперед!» (1987), «Долгая дорога в дюнах» (1980−1981), «Мираж» (1983), «Незаконченный ужин» (1979) и «Ошибка Тони Вендиса» (1981). Кроме того, Буткевич выступал с исполнением песен в составе нескольких ансамблей.

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