Арендодатели в РФ снизили ставки на однокомнатные и трехкомнатные квартиры

В Санкт-Петербурге пик арендного рынка пришелся на 2025 год. Тогда квартиры сдавались быстро, а собственники регулярно повышали ставки, рассказывает гендиректор агентства недвижимости «Невский Простор» Алла Шинкевич. С конца осени прошлого года ситуация изменилась. Уже зимой года арендные ставки скорректировались на 5−10% и во многих сегментах вернулись к уровню 2024 года. Сейчас квартиру сдать сложнее, чем год назад. Причина проста: часть людей, которые долго откладывали покупку, все-таки вышли на рынок и приобрели собственное жилье. В результате число арендаторов сократилось, а конкуренция между объектами выросла. Если раньше хороший вариант находил жильца за считаные дни, то сегодня собственникам чаще приходится ждать и внимательнее относиться к цене. Владельцы, которые ориентируются на ставки прошлого года, могут ждать арендатора месяцами, пока собственник не скорректирует условия.