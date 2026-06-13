На трассах Красноярского края усилили проверки в праздничные выходные

В праздничные выходные на трассах Красноярского края дежурят дополнтельные силы ДПС. Проверки водителей усилены. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
12, 13 и 14 юня наряды ДПС дежурят на выездах из города и дорогах, ведущих к дачным массивам. В том числе, на оживленных трассах работают скрытые патрули. Они фиксируют нарушения и передают сведения о них ближайшему экипажу.
В Госавтоинспекции напомнили, что одним из самых опасных маневров остается выезд на встречную полосу. В лучшем случае, за это грозит штраф семь тысяч 500 рублей или лишение водительских прав на четыре-шесть месяцев. Часто такие маневры заканчиваются серьезными авариями.