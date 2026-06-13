На трассах Красноярского края усилили проверки в праздничные выходные

В Госавтоинспекции напомнили, что одним из самых опасных маневров остается выезд на встречную полосу. В лучшем случае, за это грозит штраф семь тысяч 500 рублей или лишение водительских прав на четыре-шесть месяцев. Часто такие маневры заканчиваются серьезными авариями.