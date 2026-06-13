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В ночь на 13 июня над Ростовской областью уничтожили около 20 БПЛА

В ночь на 13 июня над Ростовской областью сбили около 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 13 июня над Ростовской областью сбили около 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Летательные аппараты уничтожили над Батайском и четырьмя районами области: Миллеровским, Чертковским, Кашарским и Шолоховским.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

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