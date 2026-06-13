Российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества

Эксперты сообщили РИА Новости о новой схеме обмана абитуриентов. После того как студент успешно поступает в вуз и думает, что все сложности позади, мошенники находят способ его обмануть. Злоумышленники разрабатывают фальшивые платформы для оплаты проживания в общежитиях. Как только жертва переводит деньги, аферисты исчезают, а студент остается без места для жилья.
Помимо этого, преступники делают точные копии официальных страниц учебных заведений. На таких ресурсах они предлагают «быструю проверку документов» или «помощь куратора» через личные сообщения. Это позволяет им собирать конфиденциальные сведения, включая данные банковских карт.
Еще один способ обмана — рассылка вредоносных программ, замаскированных под обычные файлы. Например, их могут выдавать за списки с рейтингами абитуриентов. При открытии такого файла вирус попадает на устройство и начинает воровать пароли и личную информацию.
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