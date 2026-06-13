Российских студентов предупредили о новой схеме мошенничества

Эксперты сообщили РИА Новости о новой схеме обмана абитуриентов. После того как студент успешно поступает в вуз и думает, что все сложности позади, мошенники находят способ его обмануть. Злоумышленники разрабатывают фальшивые платформы для оплаты проживания в общежитиях. Как только жертва переводит деньги, аферисты исчезают, а студент остается без места для жилья.