В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни: главное

Для оптимизации сна нужно спать 7−9 часов при полной темноте в спальне, температура в помещении должна составлять 18−20 градусов. Также за 1−2 часа до сна рекомендуется избегать экранов или использовать фильтр синего цвета, не пить кофеин после 14.00 и алкоголь за три часа до сна.