В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни: главное

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, завтракать следует в течение часа после пробуждения, в идеале в промежутке с 7.00 до 9.00. Утренний прием пищи должен быть самым плотным — 30−40% дневных калорий. Ужинать стоит за три часа до сна. Кроме того, между приемами пищи необходимо соблюдать 4−5-часовые промежутки.
Следует исключить из рациона или минимизировать: полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки, ограничить использование наваристых мясных бульонов.
Согласно рекомендациям по водному балансу, важно выпивать один стакан воды комнатной температуры или слегка теплую воду сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить 2−3 глотка воды, а за 20−30 минут до еды — 100−150 миллилитров.
Ходить советуют не менее 7 тыс. шагов в день (30−50 минут ходьбы), следует использовать лестницы вместо лифта, вставать или прохаживаться каждый час при сидячей работе.
Для оптимизации сна нужно спать 7−9 часов при полной темноте в спальне, температура в помещении должна составлять 18−20 градусов. Также за 1−2 часа до сна рекомендуется избегать экранов или использовать фильтр синего цвета, не пить кофеин после 14.00 и алкоголь за три часа до сна.
Для управления стрессом необходимы 10−15 минут медитации или дыхательных упражнений утром. Помимо того, нужно проводить пятиминутную дыхательную практику, ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности (три пункта перед сном).