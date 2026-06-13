В Еврейской автономной области будут судить водителя фуры, который сбил ребёнка

Как сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области, трагедия произошла 24 июня 2025 года. Водитель фуры «Mercedes-Benz Actros» был трезв. Он ехал по федеральной трассе и решил обогнать другую фуру. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером. В легковушке находилась семья: мужчина, его супруга и двое несовершеннолетних детей — 2022 и 2016 годов рождения.