В Еврейской автономной области будут судить водителя фуры, который сбил ребёнка

В Еврейской автономной области перед судом предстанет 49-летний водитель грузовика. Мужчина обвиняется в смертельном ДТП, в котором погиб трёхлетний ребёнок. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области, трагедия произошла 24 июня 2025 года. Водитель фуры «Mercedes-Benz Actros» был трезв. Он ехал по федеральной трассе и решил обогнать другую фуру. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером. В легковушке находилась семья: мужчина, его супруга и двое несовершеннолетних детей — 2022 и 2016 годов рождения.
Трёхлетний ребёнок, пассажир легкового автомобиля, от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и другие пассажиры получили телесные повреждения. Их госпитализировали в областную больницу, где оказали необходимую помощь.
Водителю грузовика предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с дополнительным запретом заниматься определённой деятельностью. Расследование завершено, дело передано в суд.
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