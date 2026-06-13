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Вопрос допуска мотоциклов на выделенки остается без ответа МВД

В российском законодательстве не предусмотрены какие-либо преимущества для водителей мотоциклов по отношению к автомобилистам.

В российском законодательстве не предусмотрены какие-либо преимущества для водителей мотоциклов по отношению к автомобилистам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос агентства.

В ведомстве подчеркнули, что действующие Правила дорожного движения не устанавливают для мотоциклистов особого статуса на дороге по сравнению с водителями автомобилей.

Тема участия мотоциклов в организации дорожного движения обсуждается на фоне инициативы разрешить им использовать выделенные полосы для общественного транспорта. Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что этот вопрос планируется проработать.

По его словам, обсуждение пройдет одновременно с рассмотрением вопросов, связанных с электровелосипедами, чтобы выстроить оптимальную схему движения.

На вопрос о готовности поддержать идею допуска мотоциклов на выделенные полосы в МВД ответа не дали.

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