Мерца высмеяли в бундестаге после слов об Украине: что он сказал

Стоит отметить, что Фридрих Мерц стал целью для насмешек далеко не в первый раз. Среди прочего, он оказался в неловкой ситуации во время мероприятия с участием журналистов. После вопроса ведущей о его достижениях за год зал рассмеялся. Канцлер ФРГ выдержал паузу и ответил, что оценивать его работу рано, но уже якобы удалось спасти НАТО и сохранить единство Европы, несмотря на кризис в немецкой экономике.