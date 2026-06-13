Украинские БПЛА сбили над Ростовской областью и Азовским морем

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО украинские беспилотники уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем. Об этом сообщили в минобороны РФ.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что летательные аппараты уничтожили над Батайском и четырьмя районами области: Миллеровским, Чертковским, Кашарским и Шолоховским. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
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