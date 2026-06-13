Срок расторжения брака в РФ при наличии детей предложили удвоить

Она также указала, что вопросы укрепления традиционных семейных ценностей и сокращения числа разводов находятся на особом контроле руководства страны. Косихина напомнила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее обращала внимание на необходимость законодательных изменений в этой сфере и отмечала, что в ряде других государств процедура расторжения брака занимает больше времени, чем в России.