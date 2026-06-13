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Срок расторжения брака в РФ при наличии детей предложили удвоить

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила рассмотреть возможность увеличения сроков бракоразводного процесса.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила рассмотреть возможность увеличения сроков бракоразводного процесса. Об этом она сообщила ТАСС, заявив о необходимости дать супругам больше времени для принятия окончательного решения.

По мнению сенатора, при наличии детей минимальный срок расторжения брака следует увеличить с трех до шести месяцев. Для семей без детей этот период предлагается продлить с одного до трех месяцев.

Косихина отметила, что в настоящее время при отсутствии детей и имущественных споров брак может быть расторгнут в течение месяца, тогда как в других случаях процедура обычно занимает около трех месяцев.

Сенатор считает, что часть решений о разводе принимается под влиянием эмоций, а дополнительное время может помочь супругам пересмотреть свое решение. По ее словам, сохранение семьи должно оставаться одним из приоритетов государственной политики.

Она также указала, что вопросы укрепления традиционных семейных ценностей и сокращения числа разводов находятся на особом контроле руководства страны. Косихина напомнила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее обращала внимание на необходимость законодательных изменений в этой сфере и отмечала, что в ряде других государств процедура расторжения брака занимает больше времени, чем в России.

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