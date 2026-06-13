Пентагон: НЛО летело между Будапештом и Москвой со скоростью 12 тысяч км/ч

В обнародованных в пятницу, 12 июня, Пентагоном документах о неопознанных летающих объектах (НЛО) содержится доклад Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Там есть информация о якобы появлении летающих тарелок над Будапештом и Москвой в ноябре 1955 года. При этом скорость НЛО достигала 12 тысяч километров в час.
По информации из документов, гражданин США венгерского происхождения, сообщил, что получил письмо от племянницы из Будапешта, в котором она рассказала о «летающих тарелках». При этом явления несколько недель наблюдали и местные жители.
До этого Министерство войны США рассекретило первую часть архивных материалов об НЛО в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Она направлена на повышение прозрачности в отношении информации о неопознанных аномальных явлениях.
28 мая появилась информация, что над Краснодарским краем в виде треугольника пролетела группа неопознанных летающих объектов. При этом несколько «тарелок» выстроились в треугольник, после чего начали быстро «перемещаться по небу».