Пентагон: НЛО летело между Будапештом и Москвой со скоростью 12 тысяч км/ч

В обнародованных в пятницу, 12 июня, Пентагоном документах о неопознанных летающих объектах (НЛО) содержится доклад Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Там есть информация о якобы появлении летающих тарелок над Будапештом и Москвой в ноябре 1955 года. При этом скорость НЛО достигала 12 тысяч километров в час.