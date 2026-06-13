8 тонн еды и биореактор с кимчи: чем кормят футболистов на Чемпионате мира-2026

Следующая остановка — Марокко. После сенсационного полуфинала ЧМ в Катаре эта африканская сборная доказала: они не просто «темная лошадка», а команда, которая выжимает максимум из каждой детали. И еда играет в их успехе не последнюю роль. Утро футболистов сборной Марокко на ЧМ-2026 будет начинаться не с овсянки, а с суперфуда пустыни — фиников «Меджул». Эти плоды содержат огромное количество калия и клетчатки, что поможет избежать судорог на поле. «Мы едим то, что ели наши бабушки, но с научным подходом. Например, тажин из курицы с лимоном и оливками, приготовленный без масла на пару. Повара заменят традиционный жирный бульон на легкий овощной. Вместо привычного кускуса — киноа с нутом. Многие думают, что наша еда слишком тяжелая из-за пряностей. Но вы удивитесь: куркума и имбирь — лучшие природные противовоспалительные средства. На поле воспаление мышц — враг № 1. А лимонный тажин — это жидкий электролит, просто завернутый в блюдо», — пояснял диетолог сборной Марокко. Также в меню сардины на гриле, фаршированные травой чермула (петрушка, кориандр, чеснок). Марокканцы не просто готовят рыбу, они ее натирают смесью из 14 трав. Это помогает игрокам оставаться свежими в последние 15 минут матча, когда соперники уже «плывут». Но самой большой проблемой для марокканцев на ЧМ-2026 станет не соперник, а свинина. В США — стране хот-догов и беконов — будет сложно избежать перекрестного загрязнения. По слухам, повара команды арендовали отдельную кухню в каждом городе-участнике (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мехико), чтобы приготовление халяльной пищи было изолированным. Из напитков — холодный мятный чай (без сахара), который эффективно снижает температуру тела на 1−2 градуса, что критично при игре в жарком климате Техаса или Мехико.