8 тонн еды и биореактор с кимчи: чем кормят футболистов на Чемпионате мира-2026

В США, Канаде и Мексик, стартовал самый масштабный чемпионат мира по футболу — впервые с участием 48 национальных сборных. Наша команда пропускает соревнования, всему виной — санкции ФИФА и УЕФА. Российские фанаты футбола смогут поболеть за соседей — сборную Узбекистана, которая впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат. К турниру команда подошла с размахом: прилетела в США на собственном самолете с надписью «Вперед, Узбекистан» и талисманом команды — белым волком.
Чемпионат мира — это не только футбол. Это еще и праздник вкуса, где в игру вступают не только тактические схемы, но и культура питания. Пока на стадионах разворачиваются спортивные драмы, за кулисами кипит не менее важная работа: кулинарные штабы сборных трудятся над тем, чтобы превратить тарелку спортсмена в главный инструмент победы. По словам организаторов ЧМ-2026, меню для каждой сборной разрабатывалось индивидуально, с учетом физиологических потребностей игроков, их предпочтений и, конечно же, культурных особенностей. Так, в основу рациона было включено главное топливо — сложные углеводы: цельнозерновые крупы, батат и овощи. Второй важный компонент — белок: постное мясо (говядина, индейка, курица), рыба, бобовые и яйца. А также чередование нежной тушеной баранины с ароматными травами и деликатной рыбой на пару. Неотъемлемой частью меню стали и ферментированные овощи, домашние йогурты и свежевыжатые соки. И, конечно, был учтен главный ингредиент — личные предпочтения игроков. Например, для спортсменов с непереносимостью глютена было разработано специальное безглютеновое меню.
Начнем с дебютанта ЧМ-2026, сборной Узбекистана. Команда привезла на турнир нечто большее, чем просто спортивную экипировку — национальную гордость — плов. По слухам, на турнир отправились запасы ароматного, рассыпчатого плова, приготовленного по лучшим узбекским рецептам. Если быть точнее — специальные герметичные контейнеры с уже готовыми порциями. Также поговаривают, что шеф-повар сборной сам будет колдовать над пловом уже на месте, а особый акцент сделает на редкую специю и особый сорт риса. «Мы проделали огромную работу, изучая каждого игрока, — рассказал шеф-повар сборной Узбекистана. — Наш рацион — это симбиоз традиционной узбекской кухни и современных разработок. Никаких полуфабрикатов, только свежие продукты, приготовленные с максимальной пользой». Не забыла команда и о классической узбекской выпечке — самсе и лепешках. А еще, говорят, Узбекистан прихватил с собой в Америку целую россыпь полезностей: курагу, изюм, финики, миндаль и грецкие орехи.
Другой участник турнира, команда из Норвегии, впервые за 28 лет пробившаяся на мундиаль, также сделала ставку на питание. Сборная привезла с собой 300 кг рыбы (преимущественно лосося), 116 кг фирменного коричневого сыра (брюнуст) и около 6 000 апельсинов. А еще картофель, макароны, рис, курицу и внушительные порции мяса. Помимо продуктов, повара взяли с собой все необходимое оборудование: разделочные доски, ножи и соковыжималки. Общий вес груза составил около 8 тонн. «Это лишь малая часть того, что мы приготовим на турнире. Например, мы предложим нашим футболистам отличный палтус из Стерлинга, выловленный в Хьельмеланде, а также легкий салат из помидоров с лимоном и петрушкой», — отметил шеф-повар сборной Норвегии Кристиан Карлссон, работающий с командой с 1990х годов.
А вот сборная Англии под руководством Томаса Тухеля не стала выпендриваться, выбрав простую пищу. Команда отказалась от гастрономических изысков и дорогих вин, сделав ставку на проверенную «домашнюю» кухню. В меню проверенная классика: тосты с фасолью (классический английский завтрак), яичница-болтунья, британские шоколадные батончики, жевательные конфеты Haribo и традиционный черный чай.
Другое дело — команда Южной Кореи. Диетолог сборной признался, что на ЧМ-2026 корейцы взяли с собой не только тактику, но и биореактор — кимчи с добавлением спирулины и экстрактом морских водорослей. В отличие от европейцев, корейцы намеренно едят кимчи прямо перед сном. Оказывается, ферментированные бактерии (Lactobacillus) снижают уровень кортизола (гормона стресса) на 20% быстрее, что критически важно после вечерних матчей в часовом поясе США. Врачи сборной Кореи даже подсчитали, что за время турнира один футболист съест около 15 кг кимчи, 4 кг женьшеня и выпьет 30 литров чая. Это количество антиоксидантов эквивалентно тому, что обычный европеец получил бы, съев 150 кг черники. А вот завтрак корейской сборной максимально далек от привычных омлетов и беконов. Основа — сладкий картофель (гогума) и стеклянная лапша (чапче). При этом в сборной строжайшее табу на пиццу и бургеры. Однако тренерский штаб все же разрешил одно «искушение» — рамен быстрого приготовления. Но есть условие: его едят только после победы и… без бульона! «Это наш ритуал. Мы выливаем воду, оставляя только лапшу, поливаем ее кунжутным маслом и посыпаем порошком из морского винограда. Бульон нельзя — это чистый глутамат натрия, он задерживает воду в мышцах», — рассказал один из игроков команды.
Следующая остановка — Марокко. После сенсационного полуфинала ЧМ в Катаре эта африканская сборная доказала: они не просто «темная лошадка», а команда, которая выжимает максимум из каждой детали. И еда играет в их успехе не последнюю роль. Утро футболистов сборной Марокко на ЧМ-2026 будет начинаться не с овсянки, а с суперфуда пустыни — фиников «Меджул». Эти плоды содержат огромное количество калия и клетчатки, что поможет избежать судорог на поле. «Мы едим то, что ели наши бабушки, но с научным подходом. Например, тажин из курицы с лимоном и оливками, приготовленный без масла на пару. Повара заменят традиционный жирный бульон на легкий овощной. Вместо привычного кускуса — киноа с нутом. Многие думают, что наша еда слишком тяжелая из-за пряностей. Но вы удивитесь: куркума и имбирь — лучшие природные противовоспалительные средства. На поле воспаление мышц — враг № 1. А лимонный тажин — это жидкий электролит, просто завернутый в блюдо», — пояснял диетолог сборной Марокко. Также в меню сардины на гриле, фаршированные травой чермула (петрушка, кориандр, чеснок). Марокканцы не просто готовят рыбу, они ее натирают смесью из 14 трав. Это помогает игрокам оставаться свежими в последние 15 минут матча, когда соперники уже «плывут». Но самой большой проблемой для марокканцев на ЧМ-2026 станет не соперник, а свинина. В США — стране хот-догов и беконов — будет сложно избежать перекрестного загрязнения. По слухам, повара команды арендовали отдельную кухню в каждом городе-участнике (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мехико), чтобы приготовление халяльной пищи было изолированным. Из напитков — холодный мятный чай (без сахара), который эффективно снижает температуру тела на 1−2 градуса, что критично при игре в жарком климате Техаса или Мехико.
И куда же без хозяев турнира — США, Мексики и Канады. «Трехцветным» вместо жареных тортилий будут предложены запеченные или приготовленные на пару. Жирное мясо уступит место нежной курице и рыбе. Почетное место на тарелках займут овощи и фрукты: авокадо, помидоры, болгарский перец, манго, папайя, гуава. Любимый же мексиканцами острый соус чили будет подаваться в умеренных дозах, чтобы не создавать дискомфорта.
Канада. Упор сделан на местные и узнаваемые продукты, адаптированные под мировые стандарты: меню сборной изобилует рыбой (лосось, форель), олениной и лосятиной. Классика представлена мясными деликатесами, рагу и картофельным пюре. Особый акцент — дары Атлантики, Тихого океана и пресноводных озер: креветки, устрицы и лосось, богатый омега-3. А для восстановления сил футболистов будут потчевать натуральными йогуртами с ягодами от местных фермеров. И по канадской классике: пудинг с отварным картофелем и нежирным соусом, десерты с кленовым сиропом.
И, наконец, США. Для американской сборной, которая мечтает о повторении успеха 1930 года, еда — не просто «заправиться», а высокоточная система биохакерства, подчиненная науке, климату и географии турнира. Специально для игроков диетологи разработали протоколы «плавающего» питания. Основу составили холодные супы (гаспачо), фруктовые смузи с кокосовой водой (богатой калием) и блюда на гриле без тяжелых соусов. Также в меню добавили лосось и сытные супы, стейк из экологичного мяса с высоким содержанием железа (котлеты из травяного откорма скота от местных ферм в Калифорнии), сыр из кешью вместо обычного чеддера и «блюдо детства» — макароны с сыром из цельнозерновой пасты и органического молока. «Наша главная задача — обеспечить игроков энергией, дать им почувствовать вкус Америки. Кроме этого, включили в рацион знаменитые черничные смузи, салаты с киноа и облегченную версию запеченной куриной грудки в стиле барбекю с овощами на гриле», — отметил шеф-повар «звездно-полосатых».
Кто бы что ни говорил, а питание футболиста — это не вопрос диеты, а управление энергетическим балансом и биохимией тканей. «В условиях ЧМ-2026, где графики матчей экстремально плотные, а климатические условия в США, Мексике и Канаде могут резко меняться, еда становится ключевым инструментом восстановления. Повар не может просто дать спортсмену “вкусную еду”. Ему нужна пища с высокой гликемической нагрузкой и строго контролируемым уровнем клетчатки, чтобы избежать проблем с ЖКТ в стрессовых условиях», — заявил в интервью «МК» нутрициолог. Каждый грамм белка, каждый углеводный цикл рассчитан так, чтобы спортсмен не просто чувствовал себя сытым, а был на пике своих физических возможностей в момент матча. На таком уровне, по словам специалиста, любая ошибка в составе блюда — это потеря 1−2% эффективности игрока, что может стоить чемпионского титула.
И все-таки еда в современном спорте — не просто важное горючее. Это часть тактики. Ведь долгий путь к финалу начинается не со свистка арбитра, а с того, что съел игрок накануне матча. Всем приятного аппетита!