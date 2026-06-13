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В Хабаровске День России отметили фестивалем «Карагод»

В этом году фестиваль получил особое звучание, поскольку проходит в Год единства народов России.

В Хабаровске 12 июня парковая зона стадиона имени Ленина стала большой праздничной площадкой ко Дню России. Центральным событием программы стал традиционный фестиваль музыки и песен народов Хабаровского края «Карагод», сообщили в городской администрации.

В этом году фестиваль получил особое звучание, поскольку проходит в Год единства народов России. На праздник пришли тысячи жителей и гостей города, а участие в мероприятиях приняли представители правительства края, администрации Хабаровска, общественных организаций, партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии».

Гостей фестиваля поздравили вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников и глава краевой столицы Сергей Кравчук. Вице-губернатор отметил, что люди разных национальностей, вероисповеданий и традиций чувствуют себя частью большой страны.

«Мы, безусловно, великая страна с великой историей, и нам по плечу любые вызовы», — сказал Артём Мельников.

В парковой зоне работали десятки интерактивных площадок. Горожане могли посетить мастер-классы по созданию брошей, лоскутных изделий и корейскому бумажному искусству, увидеть «Казачьи забавы», площадку «Музей живой истории. Кузница», выставку ретроавтомобилей клуба «Авторетро-100», попробовать блюда полевой кухни и поучаствовать в спортивных играх коренных малочисленных народов Севера.

На сцене выступили творческие коллективы Хабаровска. Завершился фестиваль «Карагод» символично — «Хороводом единства», который объединил участников праздника в День России.

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