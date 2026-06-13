Красноярцев предупредили о надвигающихся грозах и граде

13 июня красноярцев предупредили о возможном резком ухудшении погоды. Дожди, грозы и град могут накрыть город уже в ближайшие часы. Непогода вероятна и в течение воскресенья, 14 июня.
По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Туруханском и Эвенкийском районах 13 июня местами ожидаются грозы. На западе центральных районов днем, а в южных районах в течение суток местами пройдут сильные дожди с градом. Пр этом в центральных районах и в Эвенкии будет жарко: воздух может прогреться в пределах от +30 до +32.
Синоптики также дали прогноз на 14 июня. Ночью и утром в центральных и южных районах местами возможны туманы. В течение дня будет переменная облачность. Ночью пройдет дождь. Днем осадки будут кратковременными, но с грозами. Порывы ветра будут достигать четырех-девяти метров в секунду. После дождей станет прохладнее: температура воздуха ночью достигнет +15, а днем столбик термометра не поднимется выше +27.