Красноярцев предупредили о надвигающихся грозах и граде

По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Туруханском и Эвенкийском районах 13 июня местами ожидаются грозы. На западе центральных районов днем, а в южных районах в течение суток местами пройдут сильные дожди с градом. Пр этом в центральных районах и в Эвенкии будет жарко: воздух может прогреться в пределах от +30 до +32.