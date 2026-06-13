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Умер знаменитый актер из «Семнадцати мгновений весны»

Актер Паул Буткевич, известный по ролям в лентах «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны», ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Актер Паул Буткевич, известный по ролям в лентах «Долгая дорога в дюнах» и «Семнадцать мгновений весны», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Эту информацию подтвердили aif.ru его близкие.

Свои последние дни артист провел в медицинском учреждении латвийского города Екабпилс. Как стало известно из источника, Буткевич пережил несколько инфарктов и инсультов. Отмечается, что в последние годы он серьезно болел и был прикован к инвалидному креслу.

Паул Буткевич появился на свет 13 марта 1941 года в Риге. Он завершил обучение на актерском факультете Всероссийского государственного университета кинематографии. В шестидесятые годы Буткевич служил актером на Рижской киностудии, а впоследствии трудился на киностудиях Латвии, Литвы, Эстонии, а также на «Мосфильме».

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