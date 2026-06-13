В Мичуринске Тамбовской области благоустроили сквер на Липецком шоссе

В этом году в городе преобразят еще одну общественную территорию. Она расположена в микрорайоне Громушка. Работы там уже стартовали. Так, в микрорайоне планируют создать большое и многофункциональное общественное пространство. Для детей обустроят игровые и спортивные зоны, для взрослых — места для отдыха.