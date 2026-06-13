В Мичуринске Тамбовской области благоустроили сквер на Липецком шоссе

Благоустроенный при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сквер на Липецком шоссе открыли в Мичуринске в Тамбовской области, сообщили в администрации города.
Там обновили плиточное покрытие, установили скамейки и подвесные диваны. В сквере также обустроили входные группы, разместили вазоны для цветов.
«Особый шарм скверу придают подвесные диванчики-качели. А новое ограждение с яблоневыми мотивами вдоль дороги не только обеспечивает безопасность, но и радует глаз, подчеркивая статус нашего города. Сквер небольшой, но получился очень уютным. Новая территория уже стала популярным местом, особенно вечером, — желающих покачаться на диванчиках действительно не сосчитать», — отметил глава Мичуринска Максим Харников.
В этом году в городе преобразят еще одну общественную территорию. Она расположена в микрорайоне Громушка. Работы там уже стартовали. Так, в микрорайоне планируют создать большое и многофункциональное общественное пространство. Для детей обустроят игровые и спортивные зоны, для взрослых — места для отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.