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Калужская областная больница получит 12 единиц нового оборудования

Современной техникой оснастят отделение медицинской реабилитации.

Источник: Национальные проекты России

Калужская областная клиническая больница получит 12 единиц нового оборудования до конца 2026 года при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Уточняется, что современной техникой оснастят отделение медицинской реабилитации. Так, для учреждения закупят систему электростимуляции для улучшения ходьбы, тренажеры для разработки тазобедренных, коленных, локтевых, лучезапястных суставов, плеч и кистей рук. Современная техника позволит существенно повысить качество и эффективность медреабилитации, ускорить процесс восстановления здоровья пациентов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.