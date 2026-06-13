Yle: в Финляндии разгорелись споры о выплатах работникам из-за атак БПЛА

Как отмечает издание, дискуссия обострилась после встречи представителей правительства и крупнейших работодателей страны, состоявшейся в четверг. На ней, по данным СМИ, было принято компромиссное решение по вопросам выплат пострадавшим.
«Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным», — говорится в материале.
По информации издания, ситуация осложнилась тем, что многие работодатели отказались признавать принятое решение.
«Центральные организации работодателей SAK, Akava и STTK заявили, что удовлетворены общими правилами игры, но достигнутое соглашение тут же было нарушено», — говорится в материале.
Президент профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарина Мурто заявила, что на встрече не принималось решений относительно выплат потерявшим работу из-за БПЛА. По ее словам, были выработаны лишь рекомендации для работодателей.
«Отдельный работодатель может выплачивать деньги, а может и не выплачивать, и тогда профсоюзные представители должны вести переговоры по этому вопросу», — пояснила она.
Начиная с конца марта финские власти неоднократно информировали об обнаружении беспилотников на территории Финляндии. По итогам расследований правоохранители указывали на украинское происхождение дронов. Как минимум три из них несли неразорвавшийся боеприпас.