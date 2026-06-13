Шесть приемов ухода за малиной в июне для богатого урожая

После цветения растению нужны калий и фосфор: сульфат калия (40 г на 10 литров воды), древесная зола (стакан под куст) или суперфосфат (30 г на квадратный метр). Азот в этот период лучше не вносить — он гонит зелень в ущерб плодам. Удобрения вносят только по влажной почве. Когда молодые побеги достигают 80−100 сантиметров, их верхушки укорачивают на 10 сантиметров.