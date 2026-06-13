Шесть приемов ухода за малиной в июне для богатого урожая

Июнь — решающий месяц для урожая малины на дачных участках волгоградцев и жителей других регионов России. Именно сейчас идет активный налив плодов, и кустарник требует комплексного ухода: полива, подкормки, обрезки и защиты от вредителей. Без этих мер ягоды вырастут мелкими или не вызреют вовсе.
Поверхностная корневая система малины залегает на глубине до 30−40 сантиметров, поэтому кустарник плохо переносит засуху. В умеренную погоду достаточно одного полива в неделю из расчета 30−40 литров на квадратный метр, в жару — двух.
После цветения растению нужны калий и фосфор: сульфат калия (40 г на 10 литров воды), древесная зола (стакан под куст) или суперфосфат (30 г на квадратный метр). Азот в этот период лучше не вносить — он гонит зелень в ущерб плодам. Удобрения вносят только по влажной почве. Когда молодые побеги достигают 80−100 сантиметров, их верхушки укорачивают на 10 сантиметров.
Это останавливает рост вверх и стимулирует боковые ветки, на которых в следующем году будет больше ягод. Лишнюю корневую поросль удаляют у самой земли — она забирает до половины питания куста. Стебли подвязывают к шпалере мягким шпагатом.
Для защиты от малинного жука и тли используют биопрепараты — фитоверм или битоксибациллин — либо настой чеснока. Почву под кустами мульчируют слоем 5−8 сантиметров из скошенной травы, соломы или перепревших опилок лиственных пород: мульча удерживает влагу и подавляет сорняки, — пишет News.ru.
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