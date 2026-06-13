АТОР: Бюджетный отдых за границей обойдется до 150 тысяч рублей для взрослого

Спрос на внутренний туризм увеличился на 15 процентов год к году, а интерес к странам Азии вырос более чем в два раза. Россияне стали чаще оформлять туристические страховки, однако многие выбирают их только по цене, не вникая в условия покрытия. О том, на чем можно и нельзя экономить при оформлении полиса и как избежать отказа в выплате, рассказала «Вечерняя Москва».