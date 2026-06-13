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АТОР: Бюджетный отдых за границей обойдется до 150 тысяч рублей для взрослого

Стоимость бюджетного летнего отдыха заграницей для туристов из РФ на семь-девять дней составляет не менее 100−150 тысяч рублей для взрослого человека и около 80−100 тысяч для ребенка. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость бюджетного летнего отдыха заграницей для туристов из РФ на семь-девять дней составляет не менее 100−150 тысяч рублей для взрослого человека и около 80−100 тысяч для ребенка. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за такую стоимость будет размещение в отеле три-четыре звезды в формате «все включено».

— Более или менее качественный зарубежный отдых этим летом будет стоить не менее 100−150 тысяч рублей на взрослого и около 80−100 тысяч рублей — на ребенка на любом направлении, — цитирует ассоциацию РИА Новости.

Также туроператоры рекомендуют в июне бронировать туры на сентябрь: цены могут быть даже ниже, чем июньские.

Ранее в АТОР рассказали, что Абхазия и остров Хайнань в Китае оказались самыми бюджетными направлениями для пляжного отдыха в июне 2026 года. Туры в эти страны обойдутся россиянам до 100 тысяч рублей.

Спрос на внутренний туризм увеличился на 15 процентов год к году, а интерес к странам Азии вырос более чем в два раза. Россияне стали чаще оформлять туристические страховки, однако многие выбирают их только по цене, не вникая в условия покрытия. О том, на чем можно и нельзя экономить при оформлении полиса и как избежать отказа в выплате, рассказала «Вечерняя Москва».

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